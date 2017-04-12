Masa Tenisi Takımı Birinci Oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin masa tenisi takımının birinci olduğu bildirildi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Trabzon'daki kurumlar arasında bu yıl 16'ncısı düzenlenen masa tenisi turnuvasında il birincisi olduğu belirtildi.



Açıklamada, şampiyonanın, 8 ile 9 Nisan tarihleri arasında Akçaabat Yaylacık Spor Salonu'nda 14 takımın katılımı ile düzenlendiği vurgulayarak, şunlar aktarıldı:



"Düzenlenen şampiyonada finalde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü mağlup eden Büyükşehir Belediyesi masa tenisi takımı şampiyon oldu. Muhammet Altınel, Nurettin Akyüz ve Hicret Yılmaz'dan oluşan Büyükşehir Belediyesi takımı, zevkli ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından rakiplerini yenerek il birinciliğine ulaştı."