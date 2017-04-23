A Milli, 21 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Masa Tenisi Milli Takımları, İstanbul'da kampa girdi.



Milliler 28 Nisan Cuma gününe kadar Tozkoparan Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek.



Antrenörler Babür Üstündağ, Halil Adak, Bayramali Yıldız ve Ömer Koca yönetimindeki milli takımlarda yer alan sporcular ise şöyle:



A Milli Takımı: Gençay Menge



21 Yaş Altı Milli Takımı: Batuhan Ulucak, İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Damla Üzel ve Kübra Tan



Genç Milli Takım: Talha Yiğenler, Umut Emre Başsan, Zihni Batuhan Şahin, Alican Şeker, Simay Kulakçeken, Gülpembe Özkaya, Betül Nur Kahraman ve Aybüke Öner



Yıldız Milli Takımı: Özge Yılmaz, Betül Töz, Ece Haraç. İbrahim Atuğ ve Ulaş Akdağ