Masa Tenisi Kadınlar Ettu Kupası'nda Finale Doğru

Kadınlarda Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası finalinde ilk maç 5 Mayıs Cuma günü Ankara'da yapılacak.



ETTU'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre başkent ekibi TİGEM Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasındaki final maçının ilki Mamak Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.



Ankara'daki maçın ardından rövanş karşılaşması ise Bursa'da oynanacak. Bursa'daki müsabakanın tarihi ise henüz netleşmedi.