Masa Tenisi: Kadınlar Ettu Kupası

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası yarı final rövanş maçında yarın Fransa'nın CP Lyssois ekibi ile karşılaşacak.



Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tenis Kafe Sosyal Tesisleri Masa Tenisi Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.



Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini elemesi durumunda, finalde, TİGEM Spor (Türkiye)-TTC Kazan (Rusya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.