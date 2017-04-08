Masa Tenisi: Kadınlar Ettu Kupası

TİGEM Spor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi TTC Kazan ile karşılaşacak.



Kazan kentindeki müsabaka TSİ 17.00'de başlayacak.



Türk temsilcisi, Ankara'da rakibiyle oynandığı ilk maçtan 3-1 galip ayrılmış ve rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakalamıştı.



Başkent ekibi rövanşta, Zoia Novikova, Cristina Alina Hirici ve Duygu Koçak'tan oluşan ekiple mücadele edecek.