Masa Tenisi Grup Müsabakaları Başladı

Adıyaman'da, Okullararası Masa Tenisi Küçükler (Kız-Erkek ) Grup Müsabakaları başladı.



Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2016 - 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Masa Tenisi Küçükler Grup Müsabakalarına 13 ilden kız ve erkek takımları olmak üzere 25 takımdan yaklaşık 100 sporcu,25 idareci,25 antrenör ve 20 hakem katıldı. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar yoğun ilgi gördü. - ADIYAMAN