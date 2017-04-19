Masa Tenisi: 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Melek Hu'nun sakatlığı nedeniyle iddiaları kalmadığı için 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hollanda ile iki maçı da deplasmanda oynadıklarını söyledi.



Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadın Milli Takımı'nın, Hollanda'ya dün oynanan iki maçta da 3-0 yenildiğini hatırlattı.



İki federasyonun karşılıklı anlaşması üzerine 25 Nisan'da İstanbul'da oynanması gereken rövanş maçının da aynı gün Hollanda'da yapıldığına işaret eden Kerim Koç, "Melek Hu'nun sakatlığı nedeniyle iddiamız kalmamıştı. Takvimden zaman kazanmak istedik ve Hollanda ile iki maçta da dışarıda karşılaştık." dedi.



Koç, Hollanda karşısında genç sporcuların görev yaptığına dikkati çekerek, "Betül Nur Kahraman ve Özge Yılmaz büyüklerde ilk maçlarına çıktı. Hollanda ile yaptığımız karşılaşmalar, genç sporcularımızın tecrübe kazanmaları açısından önemliydi." ifadelerini kullandı.