Masa Tenisi: 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası

Türkiye Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu ilk maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerde B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Hollanda, H Grubu ikincisi Türkiye'yi, Schiedam kentinde konuk etti.



Li Jie, Betül Nur Kahraman'ı 11-3, 11-2 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yenerek Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. 3-0 (11-7, 11-6, 11-6) biten Britt Eerland-Özge Yılmaz karşılaşmasından sonra Kim Vermaas da Simay Kulakçeken'i 3-1 (11-6, 9-11, 11-7, 11-6) yendi ve Hollanda eşleşmenin ilk maçından 3-0 galip ayrıldı.



Rövanş mücadelesi, 25 Nisan Salı günü İstanbul'daki Tozkoparan Spor Salonu'nda yapılacak.