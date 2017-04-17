Masa Tenisi: 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası

Türk Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda karşısına çıkacak.

Masa Tenisi: 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası

Türk Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda karşısına çıkacak.

Schiedam şehrindeki Hollanda-Türkiye mücadelesi, TSİ 20.30'da başlayacak.

Play-off turunun ikinci maçı ise 25 Nisan Salı günü İstanbul'da Tozkoparan Spor Salonu'nda yapılacak.

Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerine, 10 grup birincisinin yanı sıra gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler arasından play-off turunu geçen 5 takım katılacak.

Türkiye elemelerde H Grubu'nu, Hollanda ise B Grubu'nu ikinci sırada bitirmişti.

Şampiyonanın finalleri, 13-17 Eylül'de Lüksemburg'da yapılacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Tozkoparan, Lüksemburg, 25 Nisan, Hollanda, Istanbul, İstanbul, Play Off, Şampiyon, Türkiye
sponsored ads