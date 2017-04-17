Masa Tenisi: 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası

Türk Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda karşısına çıkacak.



Schiedam şehrindeki Hollanda-Türkiye mücadelesi, TSİ 20.30'da başlayacak.



Play-off turunun ikinci maçı ise 25 Nisan Salı günü İstanbul'da Tozkoparan Spor Salonu'nda yapılacak.



Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerine, 10 grup birincisinin yanı sıra gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler arasından play-off turunu geçen 5 takım katılacak.



Türkiye elemelerde H Grubu'nu, Hollanda ise B Grubu'nu ikinci sırada bitirmişti.



Şampiyonanın finalleri, 13-17 Eylül'de Lüksemburg'da yapılacak.