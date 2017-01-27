Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) 2016-2017 sezonu Masa Tenisi E Grubu Müsabakaları, Ordu'da başladı.



Ordu Üniversitesi (ODÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 15 üniversite katıldı.



Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, burada yaptığı konuşmada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Bu tür sportif etkinliklerin hem gençlere hem kente hem bölgeye katkı sağlayacağını umduklarını anlatan Yarılgaç, katılımcı bütün üniversitelere başarılar diledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise Ordu'nun spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret etti.



Spor organizasyonlarına desteklerinden dolayı Yarılgaç'a teşekkür eden Genç, "Sporun eğitim kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda eğitimle sporun da bir arada yürümesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün burada da bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Müsabakalar bu üniversitede yapılıyorsa bu da Ordu Üniversitesinin büyüklüğünü göstermektedir. Bu organizasyonun Ordu'da gerçekleştirilmesinde desteği olan herkese teşekkür ederim." dedi.



Müsabakaların açılış maçı, Rektör Prof. Dr. Yarılgaç ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Genç arasında yapıldı.



Erkeklerde 10, bayanlarda 5 takımın karşılaşacağı organizasyon, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.