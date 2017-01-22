Anadolu Yıldızlar Ligi'nde (ANALİG) Masa Tenisi Yıldız Kız ve Erkek Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.



Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, Tunceli, Elazığ, Malatya, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Bingöl ve Ağrı illerinden 9 erkek ve 8 bayan takımı katıldı.



Final müsabakaları sonunda bayanlarda Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş, erkeklerde ise Malatya, Van, Ağrı, Iğdır, Bitlis, ve Elazığ takımları dereceye girdi.



Dereceye giren takımlar, 11-12 Şubat Elazığ'da yapılacak olan çeyrek finalde mücadele edecek.



Müsabakalar sonunda, dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgeleri verildi.