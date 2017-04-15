Mas Trabzonspor'da Kalmaz"

Arjantinli futbolcunun ilk kulübü San Martin'in Başkanı olan ve Mas'ı 5 yaşından beri tanıyan Jorge Miadosqui, "Avrupa'daki önemli bir ligde Trabzonspor'a gitmesi iyi bir tercihti. Mas, Arjantin Milli Takımı oyuncusu ve Türkiye'de de kalitesini gösteriyor. Henüz en iyi seviyesine ulaşmadığına da eminim. Daha da iyi olacak" dedi.



Emmanuel Mas'ın Libertadores Kupası'nı kaldırdığı son kulübü San Lorenzo'nun Asbaşkanı Roberto Alvarez ise, "Bence yükselişi sürecek ve Mas, Avrupa'nın büyük liglerine geçecek. Çünkü her lige uyum sağlayabilecek, çok yönlü becerilere sahip bir futbolcu. İyi bir profesyonel ve gelişmeye müsait bir yapısı var" yorumunu yaptı.



Arjantin Milli Takımı'ndaki teknik adam değişikliğinin, bordo-mavili futbolcunun durumunu etkilemeyeceğini belirten San Martin Başkanı, görevine son verilen Bauza'nın, Mas'ın Lorenzo'dan hocası olmasının durumu değiştirmeyeceğini söyledi.



Miadosqui, "Milli takıma çağrılmaya devam edecektir. Pablo Sorin ve Diego Placente gibi isimlerle Arjantin'in hücumcu sol bek geleneği var. Şu anda bu mevki için bu özellikteki en iyi futbolcu Mas" diye konuştu.