Mas'ın Önerdiği İsme Yakın Takip

Emmanuel Mas'ın performansı Trabzonspor teknik direktör Ersun Yanal'ı şaşırttı. Arjantin dışına çıkmamış 27 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar çabuk takıma adapte olması üzerine tecrübeli teknik adam Güney Amerika üzerinde daha sıkı durmaya başladı.Ersun Yanal dün akşam evine davet ettiği Mas'la, Libertadores Kupası'nda Arjantinli oyuncunun eski takımı San Lorenzo'nun, UD Catolica ile oynadığı maçı izledi. Mas, Yanal'a santrfor Nicolas Blandi ve orta saha oyuncusu Franco Musis'i yakından izlemesini önerdi. Yanal'ın gözüne çarpan ise ev sahibi takımın 1.93'lük stoperi Guillermo Maripan oldu. 22 yaşındaki oyuncunun hava toplarına olan hakimiyetinin yanı sıra yerden de başarılı olması tecrübeli teknik adamı bir sonraki Güney Amerika seyahatinde bu oyuncuyu bir kez daha izleme kararı aldırdı.



Kaynak: Fotospor