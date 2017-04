Mary Jane grubu, muhteşem performanslarıyla Hayal Kahvesi Atakent'te!



İlker İnce ve Arda Atılganın kurduğu Mary Jane grubu 2000 yılından bu yana canlı müzik hayatını sürdürmektedir. Bugünlere gelesiye kadar değişik müzisyenlerle çalışan grubun son halinde bas gitar ve vokalde İlker, gitarda Arda ve davulda da Ömer yer almaktadır.



İzmit'te birçok bar, İstanbul'da Suadiye Monclive, Kadıköy Buddha, Taksim Mojo, Old city, Ankara Manhattan, Düzce Green house, Adapazarı Radio pub, Green pub, EdirnePubcorn gibi eğlence mekanlarında sahne alan Mary Jane grubunun şarkı seçimleri, izleyici ile olan pozitif diyalogları ve bitmek tükenmek bilmeyen sahne enerjileri hızlı bir şekilde kulaktan kulağa yayılarak hatırı sayılır bir seyirci kitlesi oluşmuştur. Konserlerinde ve bar programlarında eğlenmeyi ve izleyici eğlendirmeyi ön plana çıkaran grup, rock müzik ağırlıklı olmak üzere çok geniş ve eğlenceli bir repertuvara sahiptir. Sahnedeki canlılıklarını her zaman ilgiyle izlettirmeyi başaran Mary Jane, çeşitli üniversite şenliklerinde ve partilerde çalmaya devam etmektedir.



Mary Jane farklı elemanlardan kurulmuş Fiks adı altında ilk single çalışmasını Öztop müzik yapım şirketinden 2010 yılı eylül ayı içerisinde çıkarmıştır. 'İlk Perde' adını verdikleri bu single çalışmasında söz ve müziği kendilerine ait olan 'Bu aşk bizim' ve 'Suçlu aşk' isimli şarkılarına yer vermiştir. Stüdyo kayıtları, mixing ve mastering aşamaları Türkiye'nin en iyi gitaristlerinden Serdar Öztop tarafından yapılmıştır. Her iki şarkısı içinde klip çeken grubun klip yönetmenliğini, senaryosunu ve görüntü yönetmenliğini Aydın Ketenağ yapmıştır.



Şu anda yeni albümü için kayıtlarını Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden Cenk Erdoğan ile başlayan grup, şarkılarını özenle seçerek alternatif rock tarzında, melodik ve dinamik tatları bir araya getirmeyi ve türk rock müziğinde önemli bir yere sahip olmayı amaçlamaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Küçükçekmece



Mekan : Hayal Kahvesi Atakent



Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Mary Jane



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır