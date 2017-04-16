Marvel, X-Men Çizgi Romanına Din Karşıtı Semboller Yerleştiren Çizeri Cezalandırdı

Marvel, Endonezya'da basılan ve içerisine Hristiyanlık ve Yahudiliğe karşı semboller gizlenmiş çizgi romanlarını toplatma ve çizerini disipline sevk etme kararı verdi.



Endonezyalı çizer Ardian Syaf'ın, X-Men Gold #1 adlı çizgi romanın içerisine Kuran'dan ve Müslüman protestolarından gizlediğini fark eden okurlar konudan şikayetçi olup, Marvel'ın önlem almasını sağladı. Marvel, çizer hakkında disiplin cezası verileceğini ve çizimlerinin çizgi romandan kaldırılacağını söyledi.



Bir sahnede Yahudi asıllı X-Men karakteri Kitty Pryde, kalabalık karşısında konuşurken bir tarafta 'Jew' kökenli 'Jewellery' diğer tarafta ise Endonezya'nın Müslüman protestolarını sembolize eden 212 sayısı görülüyor. 2 Aralık 2016'da Hristiyan belediye başkanına karşı çıkan protestolarda 200 bin muhafazakar Müslüman katılım göstermiş ve olaylar bir hayli büyümüştü. Belediye başkanı seçim kampanyasında İslam'ı aşağılamakla suçlanıyordu.



Başka bir sayfada ise, mutant Kolossus'un giydiği tişörtün üzerinde 'QS 5: 51' yazdığı görülüyor. Okuyucular bu referansın da Kuran'da Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili bir bölüme işaret ettiği belirtiliyor.



Marvel ise yaptığı açıklamada çizgi romanda geçen göndermelerin, yazıların ya da başka herhangi bir iletinin kendilerine ait olmadığını ve çizgi romanda geçenlere tamamiyle karşı olduğunu belirtti.