Marvel'ın Başarısının Sırrı Ne?

Marvel sinematik evreni yarattığı süper kahramanlara çektiği filmler ile insanların ilgisini çekmeye devam ederken, kar oranını da bir hayli arttırmış durumda. Genç neslin özellikle takip ettiği sinematik evren, Disney tarafından satın alındıktan sonra yatırım olarak getirdikleriyle şirketin tam da istediği çıkışı yakalamış halde bulunuyor. Marvel'ın başarısının ardında ise birçok sebep yer alıyor.



Marvel Stüdyoları'nın 15.nci filmi olacak Guardians of the Galaxy Vol. 2 vizyona girdiğinde Marvel'ın film işindeki dokuzuncu yılını da bir nevi kutlamış olacak. Bu süre içerisinde gişede yaptığı 10 milyar dolarlık küresel rekoruyla birlikte daha birçok değişim geçiren Marvel, en büyük desteği 2009 yılında Disney'e 4 milyar dolar karşılığında satılınca yaşamıştı.



Basit bir şekilde rakiplerine fark atmayı başarıyor





Üç senede bir film çıkartacak kadar altyapısı bulunan Marvel'ın bu sürede anladığı en önemli şey, eğer doğru karakter dünyaları, başarılı teknolojilerle birleşip, yaratıcı ve risk alan bir adım atılırsa kar eden ve büyüyen bir şirket yaratmak mümkün. Bu adımları gören en büyük rakibi konumundaki DC Entertainment ise Marvel'ın hızına yetişmek istese de 'birleştirilmiş karakter evrenleri' karşısında bocalamış durumda bulunuyor. Geçen sene yayınlanan Batman v Superman: Dawn of Justice ve Suicide Squad her ne kadar büyük yapımlar olarak gişeye giriş yapsa da beklenen etkiyi yapamamıştı. Aynı problem Haziran ayında vizyona girmesi beklenen Wonder Woman için de bekleniyor. Bu örnekler incelenince anlaşıldığı üzere Marvel'ın yaklaşımı kolayca taklit edilse de başarılı olma olasılığı düşük kalıyor. Çünkü Marvel'ın başarısının altında daha derin farklar yatıyor.



Marvel'ın içgüdülerine güvenen, yeni formüller üreten ve sürekli farklı evrenler arayarak kendini geliştiren yapısı diğer şirketlerin de elde etmesi gereken bir yapı olarak göze çarpıyor.



En güzel örneklerinden biri Marvel'ın çıkardığı ve ilk başta nasıl bir şey ortaya çıkacağı kesinlikle kestirilemeyen birçok Marvel karakterinin bir arada aynı filmde oynadığı The Avengers. Filmi izleyenlerin çılgınlığa kapılıp hayranlık kazanmasıyla insanların tepkisi de ilk filmin ardından belli olmuştu.



Oyuncu seçimleri büyük önem taşıyor





Her sahnede şaşırtmaya çalışmak yerine başarılı manevralar yaparak ilerleyen Marvel sinematik evreni, karakter seçimini, hikayeleri hatta vizyon tarihlerinde bile yaptığı küçük oyunlarla izleyicilerini sürekli olarak beklemediği yerlerden vuruyor. Kendi film türlerini çok iyi ayırt eden Marvel, Iron Man ve Captain America'yı temel olarak savaş filmi, uzay macerası olarak Guardians of the Galaxy, bilim kurgu meraklıları için Ant-Man, fantezi dünyasından hoşlananlar içinse Doctor Strange'i sahneye çıkartarak herkes için farklı karakterler sunmayı başarıyor.



Bunun yanında Marvel'ın en önemli başarılarından biri oyuncu seçimlerindeki doğru ve yine şaşırtan tercihler. Guardians of the Galaxy'den önce tamamen farklı ve tam tersi bir karakteri canlandıran Chris Pratt, NBC komedisi olan Parks and Recreation'da oynuyordu. Benedict Cumberbatch'in BBC'de Sherlock'u canlandırırken Doctor Strange olacağı kimin aklına gelirdi ki?