Martta En Çok Bist 100 Endeksi Kazandırdı

– Mart ayında en yüksek reel getiriyi BİST 100 endeksi sağladı.



TÜİK'in Mart ayı için finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları araştırmasına göre aylık en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi'nde oldu. Araştırmaya göre, en yüksek aylık reel getirinin yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.92, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0.94 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi aynı zamanda yatırımcısına aylık reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 0.29, euro yüzde 0.54, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0.83, dolar yüzde 0.93 ve külçe altın yüzde 0.98 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0.27, euro yüzde 0.52, DİBS yüzde 0.81, dolar yüzde 0.91, külçe altın yüzde 0.96 yatırımcısına kaybettirdi.



BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.61 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer yatırım araçları DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.76 TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1.88 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Amerikan Dolarında gerçekleşti



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.19 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.77 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. - İstanbul