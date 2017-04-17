Martta Doğalgaz Üretimi Yükseldi
Mart ayında doğal gaz üretimi yüzde 10,5 artarak Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Mart ayında doğal gaz üretimi yüzde 10,5 artarak Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Kaynak: Dunya.com
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