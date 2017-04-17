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Martta Doğalgaz Üretimi Yükseldi
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Martta Doğalgaz Üretimi Yükseldi

Mart ayında doğal gaz üretimi yüzde 10,5 artarak Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Martta Doğalgaz Üretimi Yükseldi

Mart ayında doğal gaz üretimi yüzde 10,5 artarak Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Kaynak: Dunya.com

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Doğalgaz