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Martta 764 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi
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Martta 764 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında mart ayında 764 firmaya izin belgesi verildi.

Martta 764 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında mart ayında 764 firmaya izin belgesi verildi.

Ekonomi Bakanlığının mart ayına ilişkin dahilde işleme izin belgesi, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mart ayında 764 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 6 yurt içi satış ve teslim belgesi, 5 hariçte işleme izin belgesi, 71 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Söz konusu dönemde firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 20 oldu.

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