Martta 686 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

Mart ayında 686 yatırım teşvik belgesi verildi.

Martta 686 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

Mart ayında 686 yatırım teşvik belgesi verildi.

Kaynak: Dunya.com

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