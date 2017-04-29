Martta 686 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

Ekonomi Bakanlığı tarafından mart ayında 686 yatırım teşvik belgesi verildi.



Yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Mart 2017'de 686 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı, 9 milyar 421 milyon 932 bin 71 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle, 19 bin 63 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.



Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 147 milyon 359 bin 996 lira olan ve bin 98 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 35 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.