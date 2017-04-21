Martta 6 Bin Yeni Şirket Kuruldu
Mart ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,44 artışla 6 bin 75 oldu.
Mart ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,44 artışla 6 bin 75 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12,47 gerileyerek 667 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
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