Martin Skrtel: "Kalitemize İnanıyorum"

Fenerbahçe'nin deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, "Önümüzde 18 maç var ve kalitemize inanıyorum. Elimizde nelerin olduğunu biz biliyoruz ve buna inancımız tam. Son 1-2 ayda gösterdiğimiz performansı sürdürebilirsek, sezonun ikinci yarısında büyük bir şansımız olduğu düşünüyorum" dedi.



Sarı-lacivertli ekibin başarılı savunmacısı Skrtel kulüp gazetesine açıklamalarda bulundu. Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yaşayarak daha iyi gördüğünü söyleyerek, "Buraya gelmeden önce Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. Bunun yanında Avrupa'da çok iyi bilinen ve tanınan bir kulüp olduğunu da biliyordum. Buraya gelmeden büyük bir takıma katıldığımı düşünerek geldim. Fenerbahçe'ye geleli 5-6 aylık bir dönem oldu. Bu 5-6 aylık dönemde de Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yaşayarak daha iyi gördüm. Fenerbahçe gerçekten tam bir büyük kulüp gibi çalışıyor. Buradaki işler bir büyük kulüpte olması gerektiği gibi yürüyor. Her şeyin üst seviyede olduğunu gördüm. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Burada geçirdiğim zamanlardan keyif alıyorum" diye konuştu.



"Kjaer harika bir oyuncu"



Sarı-lacivertli takımın savunma hattında birlikte oynadığı takım arkadaşı Kjaer ile ilgili konuşan Skrtel, "Simon Kjaer gerçekten harika bir oyuncu. Onu buraya gelmeden de tanıyordum. Lille'de oynadığı dönemlerde, Danimarka Milli Takımı'ndan, aynı zamanda bir de Roma'da oynadığı dönemlerden onu biliyordum. Takip ettiğim bir futbolcuydu. Buraya geldikten sonrada bir insan olarak da, ne kadar iyi olduğunu gördüm. Harika bir futbolcu olduğunu zaten biliyordum. İyi bir insan olduğunu da burada tanıyarak gördüm. İş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Simon ile şu ana kadar işler bizim için iyi gitti. Sezon sonuna kadar da böyle olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Savunma oyuncusu olarak fiziksel çalışmalar yapmalıyız"



Skrtel, antrenmanlar harici ekstra çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Benim işim forvetlere geçit vermemek. 9 yıl İngiltere'de oynadım. İngiltere'de oynadığım dönemde fiziksel oyuna alıştım. Esas tabi ki saha içerisinde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir savunma oyuncusu olarak spor salonuna girip orda fiziksel çalışmalarımızı yapmak bizim bir ihtiyacımız. Haftada bir kaç defa bunu yapıyorum" şeklinde konuştu.



"Sahaya istediklerimizi yansıtıyoruz"



Sezon başına kıyasla takım olarak üzerine koyduklarını aktaran Slovak defans oyuncusu, "Sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Takımdan çok fazla oyuncu ayrıldı. Birçok da yeni oyuncu katıldı. Her zaman birbirinize uyum sağlamak için zamana ihtiyacınız olur. Aynı zamanda yeni bir kulübe geldiğinizde de o kulübe alışabilme açısından da zamana ihtiyacınız olur. Futbol hayatınız boyunca bu böyle olmuştur. Bu durum bizim için her zaman geçerli. Sezon başında aynı zamanda yeni bir teknik direktörle çalışmaya başladık. Onun çalışma tarzına ve oyun tarzına alışmamız gerekti. Sezon başına kıyasla kendimizi çok iyi geliştirdiğimizi görebiliyoruz. Özellikle taktiksel anlamda çok daha iyi bir şekilde sahaya istediklerimizi yansıtabiliyoruz. Adım adım ilerleyerek, ligin yukarısıyla farkı kapattık diyebiliriz. Şuan da 5 puanlık bir fark var. Önümüzde de 18 maç var ve kalitemize inanıyorum. Elimizde nelerin olduğunu biz biliyoruz ve buna inancımız tam. Son bir, iki ayda gösterdiğimiz performansı sürdürebilirsek, sezonun ikinci yarısında büyük bir şansımız olduğu düşünüyorum. Çok çalışmalıyız ve bunu yapabilmemiz için maç maç yolumuza bakarak alabildiğimiz kadar puan almalıyız" diye konuştu.



"Tepkilerden keyif alırım"



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Manchester United ile oynadığı karşılaşmada İngiliz taraftarlar tarafından tepki ile karşılanmasına ilişkin şunları söyledi:



"Çok da bir anlamı yok açıkçası hatta bu durumdan keyif aldığımı bile söyleyebilirim. Çünkü daha önceden Liverpool'da oynamış bir futbolcu olarak, Old Trafford'da sahaya çıkıyorsunuz, taraftarlar sizi ıslıklıyor, size bu anlamda bir tepki gösteriyor. Bu ne demektir, demek ki Liverpool'da iyi işler yapmışım. Bana göre Manchester United taraftarlarının benden hoşlanmamasının sebebi bu. Manchester United deplasmanlarında maçların bir çoğundan da galibiyetle ayrıldım. Belki de bu durumdan hoşlanmadıkları içindir. Manchester United ile Liverpool arasındaki rekabet gerçekten çok büyük. Türkiye'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisine benzetebiliriz. Normal bir durum sadece tepki olduğu sürece ben bundan keyif alırım. Bu beni çok da rahatsız etmez. Sahaya yabancı madde atmadıkları sürece, taraftarlarının yapmaması gereken davranışlarda bulunmadıkları zaman benim için sorun yok. "



"Galatasaray maçında harika bir atmosfer vardı"



Sezonun ilk yarısında Galatasaray ile Kadıköy'de oynanan derbi maçın atmosferinden etkilendiğinin altını çizen Skrtel, "Gerçekten harika bir atmosfer vardı. Galatasaray'la oynadığımız karşılaşmada atmosfer mükemmeldi diyebiliriz. Daha önce de bu atmosferi duymuştum. Ama sahaya çıkıp hissedince, taraftarların tezahüratlarını duyunca, desteklerini görünce, gerçekten bunun inanılmaz bir şey olduğunu düşündüm. Galatasaray maçında sahada olmaktan ve galibiyetten çok büyük bir keyif aldım. Galatasaray maçından 2-0'lık bir galibiyetle ayrıldık. Hem kulübümüz için hem bizim için harika bir akşam oldu. Gördüğüm en iyi atmosferlerden biriydi hatta belki de en iyisiydi" ifadelerini kullandı.



"Onun kadar röveşata deneyen yok"



Başarılı stoper, takım arkadaşı Moussa Sow'un Antalyaspor maçında iptal edilen golü ile ilgili düşüncelerini söyleyerek, "Tabi golü biz attığımız için gol sayılsın istiyoruz. Bence yine de o gole baktığımda gol olmalıydı diye düşünüyorum. Moussa önce topa vuruyor. Defans oyuncusuna da dokunuyor ama önce topa vuruyor. Defans oyuncusuna dokunduğunda top zaten ağlarla buluşmak üzereydi. O yüzden bence gol olmalıydı. Moussa gerçekten çılgın bir futbolcu. Onun kadar fazla röveşata deneyen ve bu kadar denemesi başarıyla sonuçlanan bir futbolcu yok. Golleriyle takıma büyük bir katkı yapıyor. Onun adına takıma verdiği katkılardan dolayı mutluyum. O bu durumunu her zaman korur ve takıma daha da yardımcı olur" açıklamasını yaptı.



"Umarım ikinci yarıda istediğimiz başarılara ulaşırız"



Son olarak yeni yıl dileklerini ileten Skrtel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



"Taraftarlarımıza buradan yeni yıl için en iyi dileklerimi gönderiyorum. Özelikle herşeyin başı sağlık olduğu için, onlara sağlıklı bir yıl diliyorum aynı zamanda takımımıza da aynı dilekleri göndermek istiyorum. Taraftarlarımızla birlikte umarım ikinci yarıda istediğimiz başarılara ulaşabiliriz. İnanıyorum ki, hep birlikte olursak onlarla beraber bu hedeflere ulaşacağız." - İSTANBUL