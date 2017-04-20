Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen MONO/POLI Mimarlık Buluşmaları serisinin yeni konuğu Berlin merkezli peyzaj mimarlığı ofisi TOPOTEK 1'in kurucusu Martin Rein-Cano olacak. 2016 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü kazanan Superkilen'in tasarımcılarından olan TOPOTEK 1, Avrupa'nın önemli peyzaj mimarlık ofislerinden.



20 Nisan Perşembe günü saat 19: 00'de İTÜ Taşkışla 109 no'lu salonda düzenlenecek konferansa giriş ücretsiz.



Martin Rein-Cano Hakkında



1967 yılında Buenos Aires'de doğan Martin Rein-Cano Frankfurt Üniversitesi'nde sanat tarihi ardından da Hannover Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı eğitimi aldı. Peter Walker ve Martha Schwartz'ın yanında bir süre çalıştıktan sonra 1996 yılında TOPOTEK 1"i kurdu.



Uluslararası yarışmalarda birçok birincilik ödülüne sahip olan Martin Rein-Cano'nun çalışmaları çok sayıda makale ve kitaba da konu oldu.



Halen Dessau Mimarlık Enstitüsü'nde öğretim üyesi olan Rein-Cano sık sık yarışma jürilerinde yer almakta ve düzenli olarak uluslararası üne sahip üniversiteler ve kültür kurumlarında ders vermektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : İTÜ Taşkışla Kampüsü Mimarlık Fakültesi 109 No'lu Salon



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Martin Rein-Cano Konferansı



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır