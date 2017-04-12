XJAZZ Istanbul Festivali kapsamında, ünlü Alman piyanist 12 Nisan'da Akbank Sanat'ta müzikseverlerle buluşuyor.



Martin Kohlstedt, piyano



"Martin Kohlsted parmaklarıyla sanki bir film anlatıyor"- DIE WELT



Türingiya ormanlarında büyüyen Almanya kökenli genç müzisyen, piyanist, besteci ve yapımcı Martin Kohsltedt, her bir hareketinde ve vurduğu her notada durmaksızın kendi benliğini ortaya seriyor. Bir gösteriyi tekrarlamak yerine enstrümanları ile müzikal bir konuşma gerçekleştiriyor ve dinleyici ile buluşturuyor. Sanatçının yayınlanmış albümleri şunlar: Tag (2012), Tag Remixes (2013), Nacht (2014), Nacht Reworks (2015)



Saat: 20.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Akbank Sanat



Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Martin Kohlstedt



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır