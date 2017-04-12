Martin Kohlstedt
XJAZZ Istanbul Festivali kapsamında, ünlü Alman piyanist 12 Nisan'da Akbank Sanat'ta müzikseverlerle buluşuyor.
XJAZZ Istanbul Festivali kapsamında, ünlü Alman piyanist 12 Nisan'da Akbank Sanat'ta müzikseverlerle buluşuyor.
Martin Kohlstedt, piyano
"Martin Kohlsted parmaklarıyla sanki bir film anlatıyor"- DIE WELT
Türingiya ormanlarında büyüyen Almanya kökenli genç müzisyen, piyanist, besteci ve yapımcı Martin Kohsltedt, her bir hareketinde ve vurduğu her notada durmaksızın kendi benliğini ortaya seriyor. Bir gösteriyi tekrarlamak yerine enstrümanları ile müzikal bir konuşma gerçekleştiriyor ve dinleyici ile buluşturuyor. Sanatçının yayınlanmış albümleri şunlar: Tag (2012), Tag Remixes (2013), Nacht (2014), Nacht Reworks (2015)
Saat: 20.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Akbank Sanat
Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Martin Kohlstedt
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır