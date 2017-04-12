Martin Kohlstedt

XJAZZ Istanbul Festivali kapsamında, ünlü Alman piyanist 12 Nisan'da Akbank Sanat'ta müzikseverlerle buluşuyor.

Martin Kohlstedt

XJAZZ Istanbul Festivali kapsamında, ünlü Alman piyanist 12 Nisan'da Akbank Sanat'ta müzikseverlerle buluşuyor.

Martin Kohlstedt, piyano

"Martin Kohlsted parmaklarıyla sanki bir film anlatıyor"- DIE WELT

Türingiya ormanlarında büyüyen Almanya kökenli genç müzisyen, piyanist, besteci ve yapımcı Martin Kohsltedt, her bir hareketinde ve vurduğu her notada durmaksızın kendi benliğini ortaya seriyor. Bir gösteriyi tekrarlamak yerine enstrümanları ile müzikal bir konuşma gerçekleştiriyor ve dinleyici ile buluşturuyor. Sanatçının yayınlanmış albümleri şunlar: Tag (2012), Tag Remixes (2013), Nacht (2014), Nacht Reworks (2015)

Saat: 20.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Akbank Sanat

Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Martin Kohlstedt

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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