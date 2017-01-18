Martin Caceres, Trabzonspor İçin İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Martin Caceres, İstanbul'a geldi.



Son olarak İtalyan Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Uruguaylı futbolcu, eşiyle geldiği Atatürk Havalimanı'ndan herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.



Bordo-mavili ekibin Caceres'i yarın sağlık kontrollerinden geçireceği öğrenildi.