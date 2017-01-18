Martin Caceres Trabzonspor Için Istanbul'da

Martin Caceres Trabzonspor için İstanbul'da



Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA (fotoğraflı)



Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Uruguaylı stoper Martin Caceres, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.



Air France Havayolları'na ait uçakla saat 18.00'da eşiyle birlikte Paris'ten İstanbul' gelen Caceres, Türk menajeri tarafından karşılandı. 6 valizle gelen Caceres'in, İstanbul'da Trabzonsporlu yöneticilerle görüşmeler yapacağı öğrenildi.