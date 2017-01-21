Dünya klasikleri arasında yer alan "Martı", 21 Ocak'ta Altkat Sanat'ta çocuklarla buluşuyor.



Martı Jonathan Livingston, bir martı olarak yaşamındaki gerçek anlamı bulmaya çalışmaktadır. Sınırlandırılmış bedeniyle, aklıyla, sürüden dışlanmasıyla, yalnızlığıyla mücadele ederek, yetkin bir martıya dönüşmek için verdiği çaba onunki… Çalışma azmi, öğrenmeye olan açlığı, iyiliğe, yardımseverliğe ve paylaşmaya olan bağlılığı onu ayakta tutmuş, ulaşmak istediği noktaya gelmesini sağlamıştır.



Richart Bach'ın yarattığı, giderek umutlarımızı yitirdiğimiz bir noktada yeniden Martı Jonathan Livingston'a kulak vermek, Martı'dan söz etmek, onun özgürlük arayışını göstermek çocuklarımıza yapacağımız en büyük iyilik olacaktır. Sadece çocuklar mı? Bu oyunu yetişkinler de izlemeli, buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu göreceksiniz.



Black-Light Theatre ülkemizde nadiren kullanılan bir tekniktir. Black-Light özel ışıklama ve ultraviyole renkler-boyalar kullanarak elde edilen bir görselliktir. Martı oyununda ise aynı yöntem kullanılarak kuklalarla oluşmaktadır. Kukla oynatıcıların seyirci tarafından görünmediği bir biçim alarak martıların havada süzüldüğünü, güneşin doğuşunu görsel ve müzikle de destekleyerek izlenebilecektir.