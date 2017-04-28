Mart Ayında Bilecik'te İhracat Azaldı, İthalat Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'Mart 2017 Dış Ticaret İstatistikleri 'ne göre Bilecik'te ihracat azaldı, ithalat arttı. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; Bilecik'te 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 22 azalarak 8 milyon 65 bin dolar, ithalat ise yüzde 20,1 artarak 11 milyon 707 bin dolar olarak gerçekleşti. - BİLECİK