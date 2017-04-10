Mart Ayı Öncü Göstergelerimiz Büyüme İçin Umut Verici"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kapasite raporu ve istihdam verilerinin, kendilerine sanayinin durgunluk istasyonundan yavaş yavaş ayrıldığını gösterdiğini belirterek, "Mart ayı öncü göstergelerimiz Türkiye büyümesi için umut verici." ifadesini kullandı.



İSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçıvan, Mart 2017'de yeni üye kayıtları ve kapasite raporu başvurularındaki artışların, üretimde çarkların daha hızlı dönmeye başladığını gösterdiğini kaydetti.



İSO'nun açıkladığı son PMI, kapasite raporu ve istihdam verilerinin, kendilerine sanayinin durgunluk istasyonundan yavaş yavaş ayrıldığını gösterdiğini belirten Bahçıvan, "Özellikle sanayi sektöründeki mart verilerine bakarak ekonomik canlanmanın sanayi odaklı olarak sürmekte olduğunu söyleyebiliriz. Mart ayı öncü göstergelerimiz Türkiye büyümesi için umut verici." değerlendirmesinde bulundu.



Bahçıvan, 2016 yılı büyüme rakamlarının da ekonominin en güçlü dinamosunun imalat sanayi olduğunu bir kez daha net bir şekilde gösterdiğini kaydederek, "2016 büyümesine yüzde 0,6 ile en yüksek katkıyı sunan imalat sanayimizin, bu yıl da ekonominin umudu ve ışığı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sanayi sektörümüz, birtakım yapıcı teşviklerle desteklendiği zaman gerek istihdama gerek ihracata gerekse büyümeye olan desteğini artırarak devam ettirecektir." ifadelerini kullandı.



Ekonomik canlanma, istihdam ve üretim faaliyetlerinde kamunun cesaretlendirici kararlarının önemine dikkati çeken Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu çerçevede, son dönemlerde hükümetimizin motive edici teşvik ve desteklerinin bu canlanmaya oldukça güçlü bir etki yaptığının bilinmesini isterim. İçeride bu ivme yakalanmışken, ihracattaki talep eğrisinin de belli sektörlerde çok iyi gittiğini görüyoruz. Sanayimizin dış pazarlarda da desteklenerek dünyadaki bu ivmeyi kaçırmaması önemlidir. Önümüzdeki dönemde bu ivmenin devamı için ise öngörülebilirlik ve reform ajandası önem arz ediyor."



İSO'ya yeni kayıt olan firma sayısı martta yüzde 80 arttı



Verilen bilgiye göre, mart ayında İSO'ya yeni kayıt olan firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı. Kapasite raporu başvurusu yapan şirketlerin sayısı da bu dönemde 481'den 723'e yükseldi. Söz konusu rakamın yüzde 23'ünü ilk kez kapasite raporu başvurusunda bulunan 168 firma oluşturdu.



Firmalar için kimlik niteliği taşıyan ve aktif üretim faaliyeti içinde olan her bir sanayi kuruluşunun almak zorunda olduğu kapasite raporu, ekonomik canlanmaya işaret eden bir referans olarak kabul ediliyor. Üretimden ihracat ve teşvik başvurularına kadar, birçok işlemin ancak güncel kapasite raporuyla yapılabilmesi, sanayinin yakın dönem performansı açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.



İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI anket verileri son 3 yılın en yükseğinde



İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI anket verileri, mart ayında, son 3 yılın en yüksek seviyesi olan 52,3'e çıktı.



PMI verisini oluşturan 5 alt endeks arasındaki üretim, istihdam ve yeni siparişlerde de eş zamanlı artışlar oldu. Sanayideki üretim çarklarının hızlanmasına paralel olarak istihdamda da artış kaydedildi.



İSO üyelerinden istihdam seferberliğine 10 bin kişilik destek



İSO üyesi sanayicilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında sağladığı yeni istihdam rakamı 10 bin kişiyi buldu.



Söz konusu veri ve gelişmeler, hükümetin üretim, ihracat, yatırım ve istihdamı artırmaya yönelik uyguladığı teşvik ve destek paketlerinin, ekonominin lokomotifi ve sürdürülebilir büyümenin dinamosu olan sanayi sektöründe beklenen canlanmayı oluşturduğunu ortaya koydu.



Reel sektöre kredi desteği, sigorta primlerinde erteleme, mobilya ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimleri gibi uygulanan tedbirler, üretimde çarkların daha hızlı dönmeye başlamasını sağladı.