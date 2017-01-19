Karadeniz müziğinin başarılı temsilcilerinden Marsis, 19 Ocak gecesi Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.



2005 yılında Kadıköy'de Korhan Özyıldız ve Ceyhun Demir tarafından kurulan grup, 2008 yılında şimdiki halini almıştır. Grubun ismi Kaçkar Dağlarının yedinci büyük zirvesi olan "Marsis Dağı"ndan gelmektedir. Grubun müzikal anlamda yenilikçi ve ezber bozan bir tavrı vardır. Karadenize özgün etnik müzik enstrumanlarını kendi icatları olan yöntemlerle batı müziğinin içerisine yerleştiren grubun, teknik anlamdaki bu yenilikçi yaklaşımını müzikal olarak da destekleyip Karadeniz Müziği'nin sınırlarını zorlamak ve genişletmek gibi bir misyonu bulunmaktadır.



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.