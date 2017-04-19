Marsilya'lı Gomis, Attığı Golle Taraftarı Ayağa Kaldırdı
Fransa Ligi'nde Marsilya forması giyen Bafetimbi Gomis, Saint-Etienne karşılaşmasında attığı golle dikkatleri üzerine çekti.
Fransa Ligi'nde Marsilya, Saint-Etienne ile karşılaştı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona ererken bir dönem ismi Galatasaray'la anılan Bafetimbi Gomis, attığı golle dikkatleri üzerine çekti.
Ceza sahası içine gelen topu harika bir şekilde kontrol eden Gomis, sağ ayağıyla uzak direğe vurduğu topu ağlara göndermeyi başardı.
sponsored ads