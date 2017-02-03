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Mars'ta Volkanik Faaliyet Kanıtlarına Ulaşıldı
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Mars'ta Volkanik Faaliyet Kanıtlarına Ulaşıldı
3 Şubat 2017 Cuma 22:07
Mars'ta 2 milyar yıl önce volkanik faaliyet olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı.
Mars'ta 2 milyar yıl önce volkanik faaliyet olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı
Kaynak:
Dunya.com
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