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Mars'ta Metal İyonları Bulundu
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Mars'ta Metal İyonları Bulundu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kızıl gezegen Mars'ın üst atmosferindeki hareketliliğin anlaşılmasına yardımcı olacak elektrik yüklü metal atomları (iyonlar) keşfetti.

Mars'ta Metal İyonları Bulundu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kızıl gezegen Mars'ın üst atmosferindeki hareketliliğin anlaşılmasına yardımcı olacak elektrik yüklü metal atomları (iyonlar) keşfetti.

Kaynak: Dunya.com

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