Mars'ta Metal İyonları Bulundu
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kızıl gezegen Mars'ın üst atmosferindeki hareketliliğin anlaşılmasına yardımcı olacak elektrik yüklü metal atomları (iyonlar) keşfetti.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kızıl gezegen Mars'ın üst atmosferindeki hareketliliğin anlaşılmasına yardımcı olacak elektrik yüklü metal atomları (iyonlar) keşfetti.
Kaynak: Dunya.com
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