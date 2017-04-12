Marmariste Tutuklanan Subayın Öğretmen Eşi Gözaltına Alındı

Marmariste Tutuklanan Subayın Öğretmen Eşi Gözaltına Alındı

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Milli Eğitim, Öğretmen, Atama