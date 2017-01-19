Marmarisliler Yazdan Kalma Gün Geçirdi

MARMARİS'te ocak ayında yazdan kalma bir günü görenler sokaklara döküldü.



Ülkenin büyük bölümünde görülen soğuk havanın aksine Marmaris, ocak ayında yazdan kalma bir gün yaşadı. Geçen salı günü aşırı yağmur yüzünden bazı mahallelerinde su baskını meydana gelen, toprak kaymaları nedeniyle yolları kapanan kentteki güzel havayı görenler kendilerini sokaklara attı. Sıcaklığın 17 dereceyi geçtiği ilçede yaşanyar deniz kenarındaki kafelere akın etti. Çocuklar parklarda oynayıp, eğlendi.



Marmaris meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; pazar gününe kadar havanın az bulutlu olacağı, gündüz 14-16, geceleri ise 5-7 derece arasında sıcaklığın değişeceği belirtildi.



- Marmarismuğla