Marmarisli Şafak Kick Boksta Destek Bekliyor

ANTALYA'da 6-9 Nisan tarihlerinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon olan Marmarisli Şafak Görgülü, destek bekliyor.



15 ülkeden yaklaşık 850 sporcunun katıldığı turnuvada K1 Rules kategorisinde ringe çıkan Şafak Görgülü, 81 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Sponsor desteği olmadan başarıya ulaşmanın güçlüğüne değinen Şafak Görgülü, "Tamamen kendi imkanlarımla hazırlanıp, turnuvalara kendi imkanlarıyla katılıyorum. Marmarisli işadamlarından destek bekliyorum" dedi.



Önümüzdeki ay Rusya'da düzenlenecek uluslararası bir turnuvaya katılmayı planladığını sözlerine ekleyen Şafak Görgülü, "Özellikle Marmarisli turizimcilerin desteği ile ülkeme yeni şampiyonluklar getireceğime inanorum" diye konuştu.



- Marmarismuğla