Marmaris Yat Limanında Alevli Gece: 3 Yat Yandı, 1 Ölü, 1 Yaralı - Ek

Yat limanında alevli gece: 3 yat yandı, 1 ölü, 1 yaralı - Ek



ŞÜPHELİ ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Yat Limanı'nda demirli lüks motor yatı kundakladığı ve bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen İngiliz vatandaşı Billy Clark ile Rosie Patrica Glover, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çift, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün yat limanındaki lüks motor yatlarda çıkan yangının ardından başlattığı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangının başlamasından 2 dakika önce 34 yaşındaki İngiliz vatandaşı Billy Clark'ın motor yattan elinde televizyon ile çıkarak Kordon Caddesi'ne gittiğini ve burada sevgilisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Rosie Patrica Glover ile buluştuğunu belirleyen polis, şüpheli çifti yakalamak için çalışma başlattı. Clark ve Glover Turunç Mahallesi yakınlarında jandarma tarafından durdurarak otomobilde gözaltına alındı. Emniyete götürülen çift, İngiliz Fahri Konsolosluğu'ndan bir temsilci, avukat ve yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen çift, işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.