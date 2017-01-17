Marmaris ve Çevresinde Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muğla'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Marmaris yolu akşam saatlerinde değişik noktalarda başlayan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı mahalleye dönen bazı köylerde ise aşırı yağışlar soncu bazı ahırlarda çökme meydana geldiği ve hayvanların telef olduğu belirtildi.



Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağnak yağış ile birlikte Gökova-Marmaris Karayolu'nun değişik noktalarında heyelanlar meydana geldi. Yaşanan toprak kayması olayları sonucu yol trafiğe kapanırken, karayolları belediye ve trafik ekipleri çalışma başlattı. Trafiğin kapalı tutulduğu yolda sürekli göçüklerin yaşandığı belirtilirken mahalleye dönen kırsal kesimdeki köylerde de hayvan barınaklarında çökme yaşandığı belirtildi. Sağnak yağışın devam ettiği Marmaris ve çevresinde olası sel baskını, heyelan çökme olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. - MUĞLA