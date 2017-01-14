Marmaris'ten Kars'a 'sıcak' yardım

Marmaris Özel Profesyonel İlgim Koleji'nde (PİK) "Paylaşmak İçin Kolkola" sloganıyla sürdürülen sosyal proje kapsamında bu kez, Kars'ın Akyaka İlçesi Üçpınar Köyü'ndeki bir okulda eğitim gören öğrencileri için yüzlerce parçadan oluşan kışlık giyecek yardımı toplandı. Kolej öğrencilerinin topladıkları yardımlar, Marmaris PTT Müdürlüğü'nün destekleriyle kara kışı derinden hisseden Üçpınar'a gönderildi.

Bu kez Çiğdem Oktay adlı öğretmen, Kars'ın Akyaka İlçesi Üçpınar Köyü'ndeki bir okulda görevli meslektaşıyla irtibata geçerek, oradaki ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Ardından PİK öğrencileri harekete geçti, Üçpınar'daki arkadaşları için kışlık giyecek topladı, koliledi. Koliler, Marmaris PTT Müdürlüğü'nün kargo aracılığıyla okuldan alındıktan sonra Üçpınar'a gönderildi. Kolejin İlkokul Bölümü Müdürü Sema Hüner, "Paylaşmak İçin Kolkola" adını verdikleri sosyal proje kapsamında faaliyetlerin devamını getirmeyi planladıklarını söyledi. Sema Hüner''in katkılarından ötürü teşekkür ettiği PTT Marmaris Merkez Müdürü Seher Uslu da kurum olarak, özellikle çocuklara yardım amacı taşıyan projelere ellerinden geldiğince yardım etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.