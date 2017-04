Marmaris'teki Yat Yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yat yangınıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 İngiliz şüpheliden biri tutuklandı.



Marmaris'teki yangının ardından dün gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen İngiliz Billy C. (34) ile kız arkadaşı Rosie P.G'nin (24) savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Billy C, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı, kız arkadaşı Rosie P.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Marmaris ilçesinde dün Muğla Büyükşehir Belediyesi Yat Limanı'nda "Passion" adlı yatta başlayan yangın, diğer yatlara da sıçramış, yangında üç yat zarar görmüştü. Yangın sırasında "Cartano" isimli yattaki Ekrem Gökçe (63) yaşamını yitirmiş, yaralanan Türker Demir ise hastaneye kaldırılmıştı.



Olayın ardından MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, İngiliz şüpheliler Billy C. (34) ile kız arkadaşı Rosie P.G'yi (24), Turunç Mahallesi'nde gözaltına almıştı.



Billy C, polisteki ifadesinde, çok alkollü olduğunu, boş gördükleri yata dinlenmek için girdiklerini, bu sırada kız arkadaşıyla kavga edince yattan çıktığını, yatın nasıl yandığını hatırlamadığını söylediği öğrenilmişti.