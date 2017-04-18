Marmaris'te Ysk'ya 'Hayır' Eylemi
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP İlçe Teşkilatı önderliğinde bir araya gelen sivil toplum örgütleri 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarına ve YSK'nın kararına tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP İlçe Teşkilatı önderliğinde bir araya gelen sivil toplum örgütleri 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarına ve YSK'nın kararına tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.
CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nın sosyal medyadan üzerinden yaptığı çağrıyla Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 800 kişilik grup YSK'yı protesto etti. 'Hayır biz kazandık' pankartı açan grup, "Atı çalan Üsküdar'ı geçemedi", Yasal Soygun Kurulu", "Gayrimeşru anayasa yemiyoruz", "YSK darbesine hayır" sloganları attı. Eyleme CHP'nin yanın sıra Vatan Partisi, Demokrat Parti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Veli-Der, Kıyıları Koruma ve Gözetleme Derneği, Marmaris Halk Harekatı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Eğitim-Sen, Bir İnsan Derneği, Vardiya Bizde Platformu, Marmaris Belediyesi Kent Meclisi Kadınlar Grubu, Türkiye Emekli ve Malulen Astsubaylar Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Marmaris Hayvan Hakları Koruyucuları Derneği destek verdi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nı okuyan grup adına basın açıklamasını yapan CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yücel, helikopter kazasında şehit olan 12 asker için başsağlığı dilerken, "Yolsuzlukların alkışlandığı, hırsızların utanmadan güldüğü o balkonlardan yükselen cılız sesler, değil bizi, kendi balkonlarımızdan çaldığımız tencere-tava sesini bile artık bastıramaz. Şimdi daha yüksek sesle bu mücadeleyi, bu birikimi, bu inancı korumanın tam zamanıdır. Bu mücadele, inanç, direnç bir teşekkürden çok daha fazlasını hak ediyor. Bu referandumun galibi biz olduk. Çıkan sonuçları halkımız görüyor ve desteğini veriyor. Bundan sonra sokaklarda ve sosyal medyada yılmadan, bıkmadan ve her türlü engellemelere rağmen mücadelemiz devam edecektir" dedi.
'Halkın oylarını ve geleceğini çalanlara haram olsun' diyen Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'ye vatandaşlar 'Amin' diyerek karşılık verdi. Ünlü, "Gece-gündüz devletin hiçbir imkanına sahip olmadan yüreğini ortaya koyarak mücadele veren tüm yurttaşlarımızın hakkını çalanlara itirazımız var. Referandum süresince nasıl çoban ateşini Marmaris'ten yaktıysak bundan sonra da her türlü engellemelere rağmen itiraz eylemlerimiz devam edecektir. Atalarımızdan aldığımız mirası gelecek nesillere aktarmak için eylemlerimiz aralıksız devam edecektir. Halkımızın haklarını çalanlara, hırsızlara, arsızlara ve referanduma şaibe bulaştıranlara haram olsun. Bundan sonra Marmaris halkı sonuna kadar sokaklarda ve her platformda eylemlerini sürdürecektir. İlçemizde yüzde 76 Hayır oyu çıkaran ve rekor kıran tüm yurttaşlarımızın hakkı için sonuna kadar gideceğiz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem, olaysız şekilde son buldu. - Muğla