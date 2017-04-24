Marmaris'te Yaşayan Alman Evinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Alman Wolfgang Teichler, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



İçmeler Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde kendisine ait evde yaşayan 65 yaşındaki Teichler'den haber almayan arkadaşları polisi aradı.



Bunun üzerine söz konusu adrese giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içeriden gelen kötü kokuyu fark ederek çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.



Eve giren ekipler, Teichler'in cansız bedeniyle karşılaştı.



Şeker hastası olduğu ve bir süre önce oturum izni aldığı öğrenilen Teichler'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.