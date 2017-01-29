Marmaris'te Yangın

MARMARİS'te, Yalancıboğaz Mevkisi'nde deniz kenarında biriktirilen moloz, kurumuş dal ve yosunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen yoğun duman ilçede tedirginlik yaratırken, alevler yakındaki ormana sıçramadarn itfaiye tarafından söndürüldü.



Bugün saat 13.30 sıralarında Marmaris'e 12 kilometre uzaklıktaki Adaköy Mahallesi, Yalancıboğaz Mevkisi'nde, deniz kenarındaki moloz, dal parçaları ve kuru yosunlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanı farkeden yakındaki marina çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik bir müdahale sonucunda alevleri arkadaki yamaçta bulunan ormanlık alana sıçramadan güçlükle söndürdü. Dumanlar ilçedeki yat limanı başta olmak üzere pek çok yerden rahatlıkla görüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.



- Muğla