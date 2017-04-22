Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tali stabilize yoldan ilçeye giren 34 NN 7207 plakalı otomobili takibe aldı.



Beldibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde durdurulan otomobilde, Narkotik Köpeği "Zeta"nın desteği ile arama yapıldı.



Narkotik köpeğinin tepki verdiği noktada yapılan aramada, 1 kilo esrar ele geçirilirken, sürücü K.K. (33) gözaltına alındı.