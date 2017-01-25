Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu

Marmaris'te çocuk parkında uyuşturucu pazarlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Armutalan Mahallesi'nde çocuk parkında uyuşturucu pazarlığı yaptığı iddia edilen ve uyuşturucudan sabıkası olan E.A. ve A.B'yi takibe aldı.



Çalışmaların ardından şüphelilerin kaldıkları apart otele narkotik köpekleriyle operasyon düzenlendi. Operasyonda apart otelin kullanılmayan bodrum katında ve bir odada yataklarının içerisine gizlenmiş 560 gram esrar bulundu.



Üzerlerinde 35 gram esrar ele geçirilen zanlılar, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.