Marmaris'te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri bir kargo şirketinde Narkotik Köpeği ile yaptığı aramada bilgisayar kasasına gizlenmiş 250 gram esrar ele geçirdi. Kargoyu teslim almaya gelen 21 yaşındaki R.B. yakalandı. İddialarla ilgili soruşturma devam ediyor.



Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Batman'dan kargo ile uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. Polis, dün( Perşembe) sabah saatlerinde kent merkezinde bulunan kargo şirketlerine giderek Batman ve ilçelerinden gelecek olan paket listelerini tespit etti. İki kargo şirketin de kargo paketleri tespit edildi. Tepe Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde bulunan bir kargo şirketinin deposunda "Zeta" adlı Narkotik Köpeği ile arama yaptı. Narkotik köpeği bir pakette uyuşturucu olduğunu tespit etti. Açılan pakette bilgisayar kasası çıktı. Bilgisayar kasasının hard disk bölümünde yapılan aramada narkotik köpeklerin koku almaması için üzeri baharat paketi ile kaplanmış poşet içinde 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Polis, müşteri kılığında kargo şirketinde bekleyerek alıcının gelmesini bekledi. 30 dakika sonra bir kişi kargo şirketine gelerek paketi teslim aldı. Kargo dükkanından dışarı çıkan kişi polis tarafından yakalandı.



Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne getirilen 21 yaşındaki R.B. ifadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Uyuşturucu madde imha edilmek üzere İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kargoyu gönderen M.Ç. adlı bir kişinin Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.



Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA