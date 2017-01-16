Marmaris'te "Türkiye İçin 1 Dakika Ayağa Kalk" Eylemi

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP üyeleri anayasa değişikliğine karşı başlattığı "Türkiye için bir dakika ayağa kalk" eylemini gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin anayasa değişikliğine karşı başlattığı "Türkiye için 1 dakika ayağa kalk" eylemi Marmaris'te Eşref Girginç Parkı aile çay bahçesinde gerçekleştirildi. Saat: 15.40'da CHP üyeleri yanı sıra çok sayıda vatandaş, üzerlerine giydikleri "Türkiye'yi seviyorum hayır diyorum" yazılı tişörtleriyle çay bahçesinde toplandı. Ellerinde"Darbeye, diktaya, egemenliği halktan alıp saraya veren anayasaya karşı ayağa kalkıyoruz" "Ülkemizin geleceği için ayağa kalkıyoruz" ve"Ülkemiz seviyorum anayasaya hayır diyorum"yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, 20 dakika çay içerek sessizce bekledi. Saat: 16.00'da ayağa kalkan grup, sessizce bir dakika bekledi. Ardından "Anayasaya hayır diyorum" sloganı atarak alkışlarla tempo tuttu.



Yaptıkları eylem hakkında açıklama yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü,"Ülke genelinde genel merkezin başlattığı eylemdir. Bugün 16.00'da yarın 17.00 de Çarşamba günü saat: 18.00 'de Türkiye için bir dakika ayağa kalk eylemidir. TBMM de anayasaya karşı verilen mücadeleye bizlerde Marmaris'ten destek veriyoruz" dedi.



Açıklama ardından CHP'li üyeleri ve vatandaşlar polis yoğun güvenliği altında sessizce dağıldı. - MUĞLA