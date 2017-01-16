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Marmaris'te Taksiciler İsyanda: Plakalar Satılık
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Marmaris'te Taksiciler İsyanda: Plakalar Satılık

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2017 yılı için zam yapmadığı taksi tarifelerinde 50 kuruş indirime gitti.

Marmaris'te Taksiciler İsyanda: Plakalar Satılık

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2017 yılı için zam yapmadığı taksi tarifelerinde 50 kuruş indirime gitti. Taksiciler, hem indirime, hem de indirim için taksimetrelerin ayarlanmasına 200 lira ödeyecek olmalarına tepki gösterdi, "Bu gidişle plakaları satacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME), taksimetre ücretlerinde 50 kuruş indirim kararı aldı. Karar taksiciler tarafından tepkiyle karşılandı. Taksimetreleri ayarlatmak için de kendilerinden 200 lira istenen taksiciler, "Ücretlere zam yapılmadığı gibi bir de aşağıya çekildi. Bu da yetmezmiş gibi, taksimetre ayarı için 200 lira isteniyor. Evimize ekmek götüremezken UKOME böyle bir karar aldı. Bütün gün boyunca iş olmuyor, öylece oturuyoruz. Gececi arkadaşlar da sabaha kadar 2-3 servisi ancak yapabiliyor. Gündüz de 2-3 servisi geçmiyor. Bunun hepsi kar olsa ne olacak? Giderlerimiz o kadar çok ki. Bu durumda taksi plakalarını satılığa çıkaracağız ama, alıcı çıkar mı onu da bilmiyoruz" dediler.

Marmaris Şoförler Odası Başkanı İbrahim Tarım da, uygulamanın taksici esnafını mağdur ettiğini, ellerinden bir şey gelmediğini söyledi. - MUĞLA

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