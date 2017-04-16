Marmaris'te Seçmen Oyunu Kullanıp Sahile Akın Etti

MARMARİS'teki seçmenler, erken saatlerden itibaren sandık başına giderek oylarını kullandı. Ardından sahilin yolunu tutanlar, kafeleri doldurup güzel havanın tadını çıkardı.



Marmaris'te 65 bin 216 seçmen, saat 08.00'den itibaren 174 sandıkta oy kullanmaya başladı. Engelli ve hasta olanlar ya da evin yaşlıları, yakınlarının yardımıyla sandığa gidiyor. İlçenin en yaşlıları arasında olan 95 yaşındaki Melek Tarım da çocuklarının yardımıyla oyunu kullandı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar da aileleriyle gelerek sıraya girip, vatandaşlık görevini yerine getirdi.



Oyunu kullananlar, aileleriyle birlikte sahile, yürüyüş yollarına ve mesire yerlerine akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin hava sıcaklığını 29 derece gösterdiği kent merkezinde, rüzgara rağmen sahilde denize girenler de oldu. Kimileri yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturarak, deniz manzarasını izledi, bazıları da balık tuttu. Atatürk Caddesi'nde bulunan parklarda çocuklar oyun oynadı. Aileler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Yat Limanı ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ndeki restoranlar ile kafeteryalarda oturacak yer kalmadı. Bazı aileler, araçlarıyla kent merkezi dışındaki mesire yerlerine giderek piknik yaptı.



Sabah saat 08.00 ile 13.00 arasında, haklarında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 7 seçmen, oyunu kullandıktan sonra polis ve jandarma tarafından gözaltına alındı.



- Muğla